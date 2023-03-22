وقالت إدارة الطوارئ على منصة تيلغرام إنه "قرابة الساعة 07,00 صباحا (06,00 ت غ) قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخران وأُنقذ شخص"، مضيفة أن أربعة أشخاص قد يكونون تحت الأنقاض.

بدورها أكدت الإدارة العسكرية لمنطقة كييف على تلغرام أيضا مقتل 3 أشخاص وجرح 7 آخرين في هجوم على "موقع مدني" دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وقالت إدارة الطوارئ إن الضربة طالت مدرسة ثانوية في بلدة ريشتشيف على بعد 80 كلم جنوب كييف، ونشرت صورا لمبان لحقت بها أضرار جسيمة.

واضافت أن الهجوم "دمر جزئيا" طابقين من مهجعين للطلاب ومبنى للدراسة.

وأُخمد حريق اندلع في الموقع وطال أكثر من 300 متر مربع، بُعيد السابعة صباحا، وفق إدارة الطوارئ.

من ناحية أخرى، قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا شنت هجوما على أوكرانيا بطائرات بدون طيار إيرانية الصنع من طراز شاهد -136/131 ليل الثلاثاء الأربعاء.

وأُطلق ما مجموعه 21 طائرة بدون طيار من منطقة بريانسك الروسية الواقعة إلى الشمال من أوكرانيا. وقال سلاح الجو الأوكراني على تلغرام إن 16 من هذه الطائرات أسقطتها الدفاعات الجوية الأوكرانية.

موسكو تصد هجوما بمسيّرات على مرفأ سيفاستوبول

"صدت" البحرية الروسية هجوما بمسيّرات على مرفأ سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، في ساعة مبكرة الأربعاء على ما أعلن حاكم المدينة المعين من الكرملين.

وتضم شبه الجزيرة مقر أسطول البحر الأسود الروسي، وتعرضت لعدد من الضربات بطائرات مسيرة منذ بدء العملية الروسية الخاصة.

وكتب ميخائيل رازفوجاييف على تيلغرام "في المجموع، دُمرت ثلاث قطع".

وأضاف أن البحارة أطلقوا النار من "أسلحة خفيفة" على المسيرات، وبأن "دفاعاتنا الجوية كانت تعمل أيضا".

وأكد رازفوجاييف عدم وقوع إصابات وعدم تعرض أي سفينة لأضرار، مضيفا أن عصف الانفجارات دمّر النوافذ في مبان مجاورة.

يأتي الهجوم بعد أيام من زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقرم، وبعد يوم على إعلان أوكرانيا عن تدمير صواريخ كروز روسية في انفجار في القرم، لكنها نفت المسؤولية عن ذلك.