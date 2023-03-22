وأضافت الوزارة أن مقاتلات من طراز SU-30 CM و SU-35 C رافقت القاذفتين خلال طلعتهما الجوية التي دامت نحو 7 ساعات.

ونقل عن وزارة الدفاع القول إن الطلعة الجوية للقاذفتين تمت وفقا للقانون الدولي وأجريت فوق مياه محايدة.

وتأتي الطلعة الجوية بعد يومين من مناورات عسكرية أميركية يابانية مشتركة في المنطقة كما تتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى كييف والزعيم الصيني شي جين بينغ إلى موسكو.

مواصفات القاذفة: