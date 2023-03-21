وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أنه وقّع مع نظيره الروسي اتفاقا يهدف إلى إدخال العلاقات بين بلديهما "حقبة جديدة" من التعاون.

وقال شي في حضور بوتين إثر محادثات في الكرملين: "وقعنا إعلانا حول تعميق الشراكة الاستراتيجية وعلاقات ثنائية تدخل حقبة جديدة".

وخلال اللقاء في موسكو، قال الرئيس الروسي: