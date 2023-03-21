وقال شي خلال لقاء مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قبل بدء جولة ثانية من المحادثات مع الرئيس الروسي "دعوت بالأمس الرئيس بوتين لزيارة الصين هذه السنة في الوقت الذي يناسبه"، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية.

وأكد الرئيس الصيني أنه اختار زيارة روسيا أولا لأنها تشكل مع بلاده أكبر القوى والشركاء الاستراتيجيين، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الجديد لمجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية سيعطي الأولوية لتطوير الشراكة مع روسيا.

ودعا شي في اجتماعه مع ميشوستين إلى تكثيف عمل الآليات الحكومية لروسيا والصين خلال هذا العام.

تصريحات رئيس الوزراء الروسي جاءت كالتالي: