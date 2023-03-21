ويلتقي كيشيدا الرئيس فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الأوكرانية كييف.

وأعلنت وزارة الخارجية اليابانية في بيان حول الزيارة "سيثنتي الرئيس على شجاعة وصبر الشعب الأوكراني الذي يقف للدفاع عن وطنه تحت قيادة الرئيس زيلينسكي. كما سيعرب عن التضامن والدعم الراسخ لأوكرانيا بصفته زعيم اليابان ورئيس مجموعة السبع".

وأضافت الوزارة أن كيشيدا "سيعلن خلال المحادثات رفضه المطلق للتغيير الروسي الأحادي للوضع الراهن من خلال الغزو والقوة، وسيؤكد التزامه بالدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد".

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الصيني استقبالا حارا في الكرملين ضمن زيارة وصفها البلدان بأنها فرصة لتعميق "صداقتهما التي هي بلا حدود".

وأظهرت قناة (إن تي في) التلفزيونية اليابانية كيشيدا يستقل قطارا من بولندا في طريقه إلى كييف.

تأتي زيارته المفاجئة إلى أوكرانيا بعد ساعات فقط من لقائه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي، وبعد أسبوع من قمة عقدها مع رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول.

ودعا كيشيدا في نيودلهي الدول النامية ودول الجنوب إلى رفع أصواتها للدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد، والمساهمة في وقف الحرب الروسية.

تشعر اليابان، التي لديها نزاعات إقليمية على جزر مع الصين وروسيا، بقلق بالغ بسبب توثيق بكين علاقاتها مع موسكو، وقد أجرتا مناورات عسكرية مشتركة بالقرب من سواحل اليابان.

كان كيشيدا، الذي سيرأس قمة مجموعة السبع في مايو المقبل، الزعيم الوحيد لدول مجموعة السبع الذي لم يزر أوكرانيا، وتعرض لضغوط في الداخل من أجل القيام بهذه الزيارة.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن زار كييف الشهر الماضي قبيل الذكرى السنوية الأولى للاجتياح.