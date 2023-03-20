وأضافت الوزارة، أن الأهداف كانت عبارة عن قاذفتين استراتيجيتين للقوات الجوية الأمريكية من طراز "B-52H".

وأكدت الدفاع الروسية: "من أجل تحديد ومنع انتهاك حدود دولة روسيا الاتحادية، حلقت مقاتلة من طراز "سو – 35" تابعة لقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية إلى الجو، لاعتراض الطائرات الأميركية".

وأضافت الوزارة، بعد إزالة تهديد الطائرات العسكرية الأمريكية من حدود دولة روسيا، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "بعد إخراج الطائرات العسكرية الأجنبية من حدود دولة روسيا الاتحادية، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها الجوية".