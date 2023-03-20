بيان المكتب على "تلغرام

• "رومان دودين صاحب الـ40 عاما قام بأعمال تخريب بدلا من تنظيم الدفاع عن المنطقة".

• "بعد اطلاع الدفاع على ملفه، سيحال إلى المحكمة".

• "دودين أوقف في سبتمبر وما زال موقوفا ويواجه عقوبة السجن مدى الحياة".

• "اعتبر دودين أن الهجوم الروسي سينجح، وأن القوة المحتلة الروسية ستأخذ في الاعتبار أنشطته التخريبية".

• "المسؤول السابق شكل عن قصد ظروفا تسمح للروس بالاستيلاء على أسلحة وذخيرة مخزنة في المقر الإقليمي لأجهزة الأمن الأوكرانية في خاركيف".

وسيطرت قوات موسكو على معظم هذه المنطقة المتاخمة لروسيا، منذ بدء هجومها على أوكرانيا في فبراير 2022 وحتى انسحابها منها في سبتمبر الماضي.

وتخلى دودين عن منصبه "من دون إذن" في بداية الهجوم، وأمر مرؤوسيه "من دون أي أساس قانوني" بمغادرة مدينة خاركيف، حسبما أكد مكتب التحقيق.

وشغل دودين منصبه منذ 2020، قبل أن يستبعده الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مايو 2022 بعد زيارة إلى هذه المنطقة.

وقال الرئيس الأوكراني حينها: "فصلت رئيس أجهزة الأمن في منطقة خاركيف لأنه لم يعمل للدفاع عن المدينة خلال الأيام الأولى من الغزو، ولم يفكر إلا في نفسه".

وأقال زيلينسكي أيضا رئيس أجهزة الأمن الأوكرانية إيفان باكانوف في يوليو الماضي، وهو صديق طفولته، واتهمه بعدم بذل جهود كافية في محاربة الجواسيس والمتعاونين مع موسكو.

في المقابل، وجه الشكر للعديد من القادة الإقليميين لأجهزة الأمن.

وقالت السلطات الإقليمية في منطقة خيرسون (جنوب) إنه يُشتبه في أن مسؤولا رفيعا في أجهزة الأمن في هذه المنطقة التي احتلتها قوات موسكو على الفور في بداية الهجوم، سلم الروس خرائط سرية لحقول ألغام كان يفترض أن تمنع تقدمهم.