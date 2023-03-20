وأشارت الصحيفة إلى أن سيرغي كيرينكو النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية أمر المسؤولين بتغيير هواتفهم بحلول أول أبريل، وذلك خلال ندوة نظمها الكرملين للمسؤولين الضالعين في السياسة الداخلية.

ونقلت الصحيفة عن أحد المشاركين في الاجتماع قوله: "انتهى الأمر بالنسبة لهواتف الآيفون. ارموها بعيدا أو أعطوها لأطفالكم، على الجميع تغيير هواتفهم في مارس".

وذكرت كومرسانت أن الكرملين قد يوفر أجهزة بأنظمة تشغيل مختلفة لتحل محل هواتف الآيفون، مضيفة أن أوامر الكف عن استخدام الآيفون موجهة لمن يعملون في السياسة الخارجية تحت إمرة كيرينكو.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين كثيرا إنه لا يستخدم الهواتف الذكية، لكن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال إن بوتين يستخدم الإنترنت بالفعل من حين لآخر.

وبعد فترة وجيزة من إرسالها قوات إلى أوكرانيا العام الماضي، قال جواسيس بريطانيون وأميركيون إنهم أصحاب السبق لكشفهم معلومات تفيد بأن بوتين يخطط للاجتياح، ولم يعرف بعد كيف حصل الجواسيس على تلك المعلومات.