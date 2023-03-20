وجاء في تقرير الاستخبارات البريطانية:

على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، حققت القوات الروسية مكاسب محدودة حول دونباس الخاضعة للسيطرة الأوكرانية في أفدييفكا، شمال مدينة دونيتسك مباشرة.

العملية الروسية إلى حد كبير يخوضها فيلق الجيش الأول لجمهورية دونيتسك الشعبية الموالي لروسيا، الأفراد المحليين الذين يعرفون التضاريس جيدا.

من الناحية التكتيكية، فإن الوضع مشابه للوضع في مدينة باخموت الأكبر في الشمال، حيث تواصل القوات الأوكرانية الدفاع المنظم، لكن خطوط إمدادها إلى الغرب مهددة بشكل متزايد من قبل عملية التطويق الروسية.

أهمية باخموت للحفاظ على استقرار الجبهة الشرقية

وفق القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فإن الدفاع عن باخموت أساسي للحفاظ على "الاستقرار على الخطوط الأمامية" لجبهة القتال في شرق أوكرانيا.

ونقل المكتب الصحافي عن فاليري زلوغني قوله على تلغرام "العملية الدفاعية في هذه المنطقة ذات أهمية استراتيجية قصوى لردع العدو. إنها أساسية لاستقرار عملية الدفاع عن الجبهة بأكملها".