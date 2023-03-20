وأظهر مقطع فيديو لحظة سقوط المروحية من السماء وعلى الأشجار، في منطقة كويبدو في عاصمة تشوكو، غربي كولومبيا.

ولم يتم تحديد أسباب سقوط المروحية بعد، إلا أن مسؤولين قالوا إنها كانت تقوم بعملية إمداد جوي.

وأعطى الرئيس بيترو أوامره للسلطات بالتحقيق فورا في أسباب الحادث، حسبما ذكر في منشور على حسابه في "تويتر".

وصرّح قائد قوة المهام المشتركة، هيكتور ألفونسو كانديلاريو، لوسائل إعلام محلية أن الحادث تسبب بإحراق الطائرة بالكامل، وذلك بعد أن اصطدمت بالأرض، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.