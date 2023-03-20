ويأتي التدبير الاستثنائي بعيد استحواذ مصرف "يو بي إس" الأكبر في سويسرا على منافسه "كريدي سويس" في عملية نسّقتها الحكومة السويسرية بهدف إعادة إرساء الثقة بالنظام المصرفي.

ما هي الإجراءات التي اتخذتها المصارف المركزية الكبرى؟