كيف تفاعلت القضية؟

كان ترامب أعلن، السبت، أنه قد يتعرض للاعتقال في مدينة نيويورك، الثلاثاء المقبل، على خلفية مزاعم ستيفاني كليفورد، بأنها تقاضت 130 ألف دولار من مايكل كوهين، محامي دونالد ترامب، قبل أسابيع من انتخابات العام 2016.

دعا أنصاره للاحتجاج، لكن متحدثا باسمه قال لاحقا إن ترامب لم يتلق إخطارا بأي اعتقال وشيك.

دُفعت هذه الأموال، بحسب المزاعم، لكي تصمت ستيفاني عن علاقة عاطفية تقول إنها أقامتها مع ترامب قبل سنوات.

أمر رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي، وهو من الحزب الجمهوري بفتح تحقيق برلماني مع المسؤولين عن التحقيق الجنائي مع ترامب في منهاتن.

اتهم مكارثي المدعي العام في منهاتن بالاستغلال "الشنيع" للسلطة.

هل تعرقل الاتهامات ترشح ترامب؟

خبراء قانونيون يقولون إن أي محاكمة لترامب لن تبدأ ربما قبل أكثر من عام، وقد تتزامن مع الأشهر الختامية للحملة الانتخابية لرئاسة البيت في 2024 والتي يسعى فيها ترامب للعودة إلى المكتب البيضاوي، وفق "رويترز".

وذكرت مصادر أن ألفين براغ المدعي العام لمنطقة مانهاتن قدم أدلة لهيئة كبار المحلفين في نيويورك، تظهر دفع ترامب مبلغ قدره 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية في أواخر الحملة الانتخابية في 2016، مقابل سكوتها عن علاقة مزعومة بينهما.

ونفى ترامب وجود علاقة واتهم محاميه كليفورد، التي تعرف باسم مستعار هو ستورمي دانيالز بالابتزاز.

وإذا ما وجهت السلطات له اتهامات، سيكون ترامب أول رئيس أميركي يسابق يخضع للتقاضي باتهامات جنائية.

وتُظهر استطلاعات رأي أن ترامب متقدم على منافسين محتملين لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة، ومن بينهم حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، الذي يتوقع بشكل كبير أن يخوض سباق الترشح.

وقالت كارين فريدمان أجنيفيلو، مساعد المدعي العام السابق لمنطقة مانهاتن، إن أي قضية جنائية في نيويورك تستغرق في المتوسط أكثر من عام لتتحول من مجرد اتهامات إلى محاكمة.

أضافت أن قضية ترامب أبعد ما تكون عن القضايا المعتادة، وفق "رويترز".

حيز قانوني مجهول

ويثير هذا احتمال اضطرار ترامب إلى المثول للمحاكمة في منتصف الحملة الرئاسية لعام 2024 أو حتى بعد اجراء الانتخابات، لكن إحالة الرئيس المنتخب أو الرئيس للمحاكمة بتهم موجهة بموجب قوانين إحدى الولايات ستدخل حيزا قانونيا مجهولا.

وإذا جرى انتخابه، فلن يتمتع ترامب بسلطة العفو عن نفسه في اتهامات موجهة بموجب قانون ولاية.

وقالت أجنيفيلو ردا على سؤال عما إذا كان القاضي سيحيل ترامب للمحاكمة في موعد قريب من الانتخابات: "هذا أمر غير مسبوق لدرجة أنه يصعب علي الإجابة... أعتقد أنه أمر صعب."

قضايا تلاحق ترامب

وقضية نيويورك تلك واحدة من بين عدة قضايا يواجهها ترامب، فهناك قضايا أخرى: