وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على موقعها الإلكتروني أن مجموعة من عناصر القوات الخاصة في البحرية البريطانية نفذت عملية القفز التي وصفتها بـ"الجريئة".

وشاركت في التمرين أيضا عناصر من مشاة البحرية الهولندية.

وأظهرت صور الجنود المظليين وهم يقفزون من طائرة نقل حربية عملاقة، وهم مجهزون بالكامل.

وبعد الهبوط على سطح البحيرة المتجمدة، بدأ الجنود بالتحرك عبر التضاريس الجبلية المحيطة.

والقوات الخاصة في البحرية البريطانية مدرّبة على مستوى عال، وتعد من قوات النخبة المتخصصة في القتال بالطقس البارد.

وقالت إن العملية كانت جزءا من مناورات "الفاينكنغ المشتركة" التي تكّلف القوات بالهجوم خلف خطوط العدو وإنشاء موطئ قدم.

واعتبرت الصحيفة البريطانية أن المناورات تبعث برسالة تنبيه إلى روسيا بأن تبقى بعيدا عن المنطقة الإسكندنافية.

وقال ضابط بالقوات البريطانية إن هناك قلة من الأنشطة التي تحتاج إلى الثقة المتبادلة أكثر من القفز بين المظلات، لذلك يبدو هذا اختبارا جيدا للعمل البيني بين شركاء الناتو.