وقالت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة في بيان "سيتمكن المواطنون الأتراك والسوريون من مواصلة الدراسة أو العمل أو زيارة الأسرة من خلال التقدم بطلب للحصول على تمديد مجاني لوضعهم".

وصار بإمكانهم مثلا التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل يسمح للأجنبي بالعمل لفترة محددة.

وأضافت الوزارة "هذه الإجراءات ستسهل على المواطنين الأتراك والسوريين تمديد وضعهم المؤقت في كندا".

ستكون الإجراءات سارية المفعول من 29 مارس حتى 25 سبتمبر.

يأتي هذا الإعلان بعد عشرة أيام من حضّ الأمم المتحدة المجتمع الدولي على تسريع إعادة توطين اللاجئين السوريين من المناطق المتضررة من الزلزال في تركيا في بلدان مضيفة أخرى.

تسبب الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجة في السادس من فبراير في مقتل أكثر من 45 ألف شخص في تركيا وآلاف آخرين في سوريا المجاورة، ودمر مئات الآلاف من المباني.

وتضرر حوالى تسعة ملايين شخص جراء الزلزال، أكثر من 1,7 مليون منهم من اللاجئين.