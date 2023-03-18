أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بوقوع زلزال بقوة 6.7 درجة في منطقة غواياس الساحلية بالبلاد. وكان مركزه على بعد حوالي 80 كيلومترا جنوب غواياكيل، ثانية كبريات مدن الإكوادور.