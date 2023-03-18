أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بوقوع زلزال بقوة 6.7 درجة في منطقة غواياس الساحلية بالبلاد. وكان مركزه على بعد حوالي 80 كيلومترا جنوب غواياكيل، ثانية كبريات مدن الإكوادور.
- قالت تقارير إنه جرى إجلاء المواطنين من وسط مدينة "غواياكيل".
- رصدت مقاطع فيديو لحظة وقوع الزلزال وحالة الهلع التي أصابت الناس.
- تداول مغردون فيديو قيل أنه لتحطم جدار في المركز التاريخي لمدينة "كوينكا" بعد وقوع الزلزال، مما أسفر عن وقوع إصابات بين بعض المارة.
حلقة النار
- الإكوادور تقع على حلقة النار في المحيط الهادي وتشتهر بالزلازل والنشاط البركاني المتكرر.
- تتراوح قوة الزلازل في الإكوادور بين الرجفات الصغيرة والزلازل الكبيرة والمدمرة.
- الزلزال الذي ضرب الإكوادور في 16 أبريل 2016 كان أحد أهم الزلازل في التاريخ الحديث وتسبب في وفاة أكثر من 650 شخصًا.
- الزلازل الأخرى البارزة في الإكوادور هي الزلزال الذي ضرب قرب الساحل في عام 1906 والذي بلغت قوته 8.8 درجة، والزلزال الذي ضرب قرب الحدود مع بيرو في عام 1942 والذي بلغت قوته 7.2 درجة.