قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب في منشورات على منصة "حقيقة"، السبت، إنه يعتقد أنه سيُعتقل يوم الثلاثاء وسط تحقيق من جانب محامي منطقة مانهاتن في دفع أموال لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز عام 2016، مقابل الصمت عن علاقة مزعومة بينهما. لكن ترامب وحلفاؤه يقولون إنها بدوافع سياسية.