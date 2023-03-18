اعتبر الملياردير الأميركي إيلون ماسك، يوم السبت، أنه إذا وجه المدوعون العامون لائح اتهام تقضي باعتقال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، فإن ذلك سيساعده على تحقيق"نصر ساحق" في الانتخابات الرئاسية المقبلة.