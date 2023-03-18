أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم السبت، عن تمديد الاتفاقية التي سمحت باستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية بعد بدء العملية العسكرية الروسية "الخاصة" في تركيا، دون أن يحدّد مدّة التمديد.