قال البيت الأبيض إن مجموعة "فاغنر" تكبدت خسائر تصل لأكثر من 30 ألف قتيل خلال المعارك في أوكرانيا.

ذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن الولايات المتحدة تقدر أن 90 في المئة من عناصر مجموعة "فاغنر" الذين قتلوا في أوكرانيا منذ ديسمبر الماضي هم من المسجونين المدانين، وفقا لرويترز.