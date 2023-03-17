حضر اللقاء شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية ورائدة الشباب في مؤتمر المناخ "كوب 28"، وسفيرة دولة الإمارات لدى فرنسا هند مانع العتيبة.

وأكد الجابر والمزروعي لرئيس فرنسا، أن دولة الإمارات ستحرص على أن يقود مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي COP28 العمل الهادف والوحدة العالمية، عندما يتعلق الأمر بـ"هدف الـ1.5 درجة مئوية".

وناقش الجابر وماكرون قمة المناخ COP28 المقبلة، والحاجة إلى إصلاح عالمي للمؤسسات المالية، وإتاحة المزيد من التمويل المناخي ومعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول الضعيفة.

كما شدد كلاهما على أهمية تعزيز العلاقة الاستراتيجية الوثيقة بين دولتي الإمارات وفرنسا، والاستفادة من القيادة الفرنسية في توحيد العمل العالمي المتضافر لتحقيق أهداف "اتفاق باريس للمناخ".

ما هو هدف الـ1.5 درجة مئوية؟