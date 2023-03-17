التقى الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه الإمارات، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه بباريس، الجمعة.
حضر اللقاء شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية ورائدة الشباب في مؤتمر المناخ "كوب 28"، وسفيرة دولة الإمارات لدى فرنسا هند مانع العتيبة.
وأكد الجابر والمزروعي لرئيس فرنسا، أن دولة الإمارات ستحرص على أن يقود مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي COP28 العمل الهادف والوحدة العالمية، عندما يتعلق الأمر بـ"هدف الـ1.5 درجة مئوية".
وناقش الجابر وماكرون قمة المناخ COP28 المقبلة، والحاجة إلى إصلاح عالمي للمؤسسات المالية، وإتاحة المزيد من التمويل المناخي ومعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول الضعيفة.
كما شدد كلاهما على أهمية تعزيز العلاقة الاستراتيجية الوثيقة بين دولتي الإمارات وفرنسا، والاستفادة من القيادة الفرنسية في توحيد العمل العالمي المتضافر لتحقيق أهداف "اتفاق باريس للمناخ".
ما هو هدف الـ1.5 درجة مئوية؟
- هو هدف خفض الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.
- يقول علماء إنه منذ نهاية العصر الجليدي الأخير قبل نحو 12 ألف عام وتطور الحضارات البشرية، لم يتغير قط متوسط درجة حرارة هواء الكوكب على المدى الطويل أكثر من 1.5 درجة، فوق متوسط مستقر عند 14 درجة مئوية.
- لكن في غضون عقد من الزمن، من المتوقع أن تؤدي انبعاثات الوقود الحفري المتراكمة في الغلاف الجوي واحتباس المزيد من طاقة الشمس، إلى تجاوز حرارة الكوكب لهذا الحد البالغ 1.5 درجة مئوية.
- كان الجابر قد أكد في وقت سابق، أن الأولوية القصوى بالنسبة له هي الإبقاء على هدف خفض الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية قائما.
- تتطلع الإمارات إلى استقبال العالم في مؤتمر الأطراف "كوب 28"، والعمل مع كافة الأطراف المعنية لتحقيق نتائج ومخرجات متوازنة وطموحة وشاملة للجميع لتكون إرثا يمنح الأمل للأجيال المقبلة.