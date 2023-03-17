أثبتت الطائرات المسيرة "الدرون" في الحروب الأخيرة أنها مستقبل الصناعات العسكرية، بعد النجاحات التي قدمتها، وقدرتها على إحداث الفارق وتوجيه ساحات القتال، وأحدثها حرب أوكرانيا.