وذكرت الوزارة في بيان أنه "بدعوة من رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين، يقوم الرئيس شي جين بينغ بزيارة دولة لروسيا بين 20 و22 مارس"، بدون إضافة المزيد من التفاصيل.

وسبق أن التقى الرئيسان في سبتمبر على هامش قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، وكان هذا أول اجتماع بينهما منذ بدء الحرب الأوكرانية.

وأعلنا في هذه المناسبة عزمهما على تعزيز العلاقات بينهما وسط أزمة مع الغرب.

وزار بوتين بكين قبل ذلك ببضعة أشهر لمناسبة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وأعلن الرئيسان في ذلك الحين صداقة "بلا حدود" بين البلدين.

وبعد ذلك بقليل شن بوتين هجومه على أوكرانيا.

وتلتزم الصين بصورة عامة موقفا محايدا في الحرب في أوكرانيا لكنها تعمد في الأشهر الأخيرة إلى توطيد علاقاتها مع موسكو.