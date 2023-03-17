ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الوزارة تجري تقييما لمسارات المسيّرات الأميركية في أجواء البحر الأسود، وتدرس طرقا بديلة لتفادي المقاتلات الروسية في شبه جزيرة القرم وتجنب التصعيد مع روسيا.

وذكر المسؤولون الأميركيون أن البنتاغون يدرس الاعتماد على الأقمار الاصطناعية لجمع المعلومات في البحر الأسود كبديل عن المسيّرات.

واتهمت واشنطن موسكو بتنفيذ عملية اعتراض "متهورة" في المجال الجوي الدولي قامت بها مقاتلتان روسيتان من طراز ""سوخوي 27″، مما أدى لسقوط المسيّرة الأميركية من طراز "إم كيو-9" فوق البحر الأسود الثلاثاء الماضي.

تصريحات روسية بشأن حطام المسيرة

قال الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إن روسيا ستحاول العثور على الطائرة المسيّرة الأميركية التي تتهمها الولايات المتحدة بالتسبب في إسقاطها في البحر الأسود قبالة أوكرانيا.

روسيا ستحاول العثور على الطائرة المسيّرة الأميركية التي تتهمها الولايات المتحدة بالتسبب في إسقاطها في البحر الأسود قبالة أوكرانيا. وأوضح باتروشيف في مقابلة مع التلفزيون الروسي: "لا أعلم ما إذا كنا سنستطيع استعادتها، لكن علينا المحاولة".

من جهته، قال رئيس جهاز الاستخبارات الروسية سيرغي ناريشكين إن البلاد لديها قدرات "تقنية" لاستعادة المسيّرة.