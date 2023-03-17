ويحظر هذا التصنيف أنشطة المنظمة في روسيا ويعرّض أفرادها ومناصريها لخطر التعرض لعقوبات شديدة تصل إلى السجن المؤبد.

وقال مكتب المدعي العام الروسي في بيان على تلغرام، إن المحكمة العليا أصدرت هذا التصنيف بناء على طلبه.

وأضاف البيان أن المنظمة تسعى "لتقويض الأسس الدستورية لروسيا والانقلاب على السلطة في البلاد، بما في ذلك عن طريق شن أعمال إرهابية".

ما هي المعلومات المتوفرة حول "فيلق حرية روسيا"؟