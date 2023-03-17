وقال لازاروس شاكويرا خلال زيارة إلى بلانتير مركز العواصف: "منذ الأربعاء، ارتفعت حصيلة هذه الكارثة من 225 إلى 326 قتيلا وتضاعف عدد النازحين ليصل إلى 183159 في ملاوي".

وكرر شاكويرا دعوته للحصول على مساعدة قائلا إن "الاحتياجات ضخمة".

وكان الرئيس دعا الأربعاء إلى المساعدة الدولية للتعامل مع الدمار الهائل واصفا الكارثة بأنها "مأساة وطنية".

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