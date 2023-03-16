صادق مجلس الشيوخ الفرنسي ذات الأغلبية اليمينية صباح الخميس على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، قبل طرح النص على الجمعية الوطنية في مرحلة أخيرة.