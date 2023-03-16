حذر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، من أن أي استهداف متعمّد للطائرات الروسية في الأجواء الدولية، سيعني إعلان الحرب على روسيا أكبر قوة نووية في العالم.