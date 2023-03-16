ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة قولها، إن المقذوف غير المحدد، أطلق باتجاه المياه قبالة السواحل الشرقية لشبه الجزيرة الكورية.

وخلال الأسبوع الجاري، اختبرت كوريا الشمالية أيضا، يوم الأحد، صاروخين كروز استراتيجيين من غواصة.

وعادة ما يُستخدم لفظ استراتيجي لوصف الأسلحة ذات القدرة النووية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن الإطلاق اختبر العمليات الهجومية لوحدات الغواصة التي تشكل جزءا من الردع النووي لكوريا الشمالية.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن غواصة من طراز "يونغونغ" أطلقت الصاروخين في المياه قبالة الساحل الشرقي لكوريا في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد.

وأضافت الوكالة أن الصاروخين قطعا نحو 1500 كيلومتر قبل أن يصيبا هدفا في البحر.