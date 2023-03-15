وكتب رئيس مجلس الأمن الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، في تغريدة على "تويتر": "الحادثة مع المسيّرة الأميركية أم كيو-9 ريبر التي افتعلتها روسيا في البحر الأسود تشكل إشارة من فلاديمير بوتين إلى أنه مستعد لتوسيع رقعة النزاع لإقحام أطراف أخرى فيه".

ما تفاصيل حادثة المسيرة الأميركية؟