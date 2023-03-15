وسرعان ما اتجهت الأنظار إلى العديد من الشركات التكنولوجية الناشئة التي كان يدعمها "سيليكون فالي"، مع تنامي المخاوف بشأن ما إذا كانت ستكون قادرة على استرداد أموالها ودفع رواتب موظفيها.

ووفق تقارير غربية، فإن هذا الانهيار دفع إلى تدافع تلك الشركات لمعرفة موقفهم المالي ومدى تأثيره على قدرتهم على العمل، في وقت كانت فيه العديد من الشركات بالفعل على أهبة الاستعداد من تسريح العمال على نطاق واسع.

تداعيات الأزمة

بعد انهيار "سيليكون فالي"، الجمعة، زادت حالة عدم اليقين في مجتمع الشركات الناشئة، مع قلق المؤسسين بشأن إخراج أموالهم لدفع الرواتب وتغطية نفقات التشغيل.

خلال الأيام التي سبقت إعلان الإفلاس، كان عدد من الشركات الناشئة يدرس بالفعل سحب أموالها من البنك، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام والوظائف العامة من أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية.

"سيليكون فالي" هو أكبر مقرض للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في العالم، إذ تخصص في إقراض الأعمال التجارية في مراحلها المبكرة، وجمع ما يقرب من نصف شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية المدعومة من الشركات الأميركية التي تم إدراجها في أسواق الأسهم العام الماضي.

دعا أصحاب رؤوس الأموال البارزون، إلى الهدوء في محاولة واضحة لتجنب تأجيج الذعر في قطاع الشركات الناشئة.

في الوقت نفسه، دفعت مخاوف عدم اليقين في الاقتصاد الكلي والركود بعض المعلنين والمستهلكين إلى تشديد الإنفاق.

تأثير كبير

كشف الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن تأثير انهيار "سيليكون فالي" على شركات التكنولوجيا الناشئة قائلًا إنه عندما يحدث انهيار للبنوك المتخصصة التي تمول شركات الناشئة مثل "سيليكون فالي"، فإن المتداولين على أسهم هذه الشركات الناشئة قد يواجهون تحديات كبيرة.

وعن أبرز تلك التحديات الراهنة، ذكر أبو الفتوح أن: