وفقدت القوات الأميركية عددًا من مسيرات أم كيو - 9 ريبير MQ-9 Reaper في السنوات الأخيرة، بما في ذلك بنيران معادية.

حادث خطير فوق البحر الأسود



قالت قيادة الجيش الأمريكي في أوروبا في بيان إن طائرتين روسيتين من طراز سو-27 ”نفذتا اعتراضا غير آمن وغير مهني” لطائرة أمريكية بدون طيار طراز أم كيو-9 كانت تعمل داخل المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود.

إحدى المقاتلتين الروسيتين ”صدمت مروحة الطائرة أم كيو -9، ما جعل القوات الأمريكية تضطر إلى إسقاط الأخيرة في المياه الدولية”.

قبل الاصطدام، قامت الطائرتان الروسيتان عدة مرات بإلقاء الوقود على الطائرة أم كيو - 9 والتحليق أمامها”بطريقة متهورة وغير سليمة بيئيا وغير مهنية”.

فوق اليمن

بحسب القيادة المركزية الأميركية ، فقد فقد الجيش إحدى مسيراته من ذات الطراز عندما جرى إسقاطها في 2019 فوق اليمن بصاروخ أرض-جو أطلقه الحوثيون.

اغتيال قاسم سليماني

أسقطت إيران طائرة من نوع إم كيو 4 سي ترايتون في الأجواء الدولية في 20 يونيو 2019، فوق منطقة مضيق هرمز في الخليج، في تصعيد أعقبته عملية استخباراتية عسكرية جرى فيها اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونفذتها طائرة من طراز أم كيو 9.

فوق ليبيا

أفادت تقارير إعلامية عن تحطم طائرة أم كيو - 9 في ليبيا عام 2022، بحسب وكالة فرانس برس

فوق رومانيا

سقطت مسيرة من ذات الطراز خلال تدريب في رومانيا في وقت سابق من 2022.

خصائص الطائرة