وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي للصحافيين إن عمليات الاعتراض الروسية في المنطقة شائعة، لكن هذا "جدير بالملاحظة لأنه كان غير آمن وغير احترافي، بل كان متهورا بالفعل".

وفي وقت سابق من الثلاثاء، اصطدمت مقاتلة روسية من طراز "سوخوي -27" بطائرة أميركية مسيرة من طراز ريبر MQ-9 Reaper فوق البحر الأسود.

وقال الجنرال جيمس هيكر قائد سلاح الجو الأميركي في أوروبا وإفريقيا «كانت طائرتنا MQ-9 تقوم بعمليات روتينية في المجال الجوي الدولي عندما اعترضتها طائرة روسية وصدمتها، ما أدى إلى تحطمها(...) في الواقع، تسبب هذا العمل غير الآمن وغير المهني من قبل الروس في تحطم الطائرتين".