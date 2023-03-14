وجاء في البيان أن مقاتلة روسية من طراز "Su-27" اصطدمت بـ"درون" تابعة للجيش الأميركي من نوع "MQ-9 Reaper".

ووصف الجيش الأميركي الحادث بـ"المتهور".

ونقلت وكالة رويترز عن الجنرال بالقوات الجوية الأميركية، جيمس هيكر قوله: "كانت طائرتنا MQ-9 تقوم بعمليات روتينية في المجال الجوي الدولي عندما تم اعتراضها من قبل طائرتين مقاتلتين روسيتين".

وأضاف: "إحدى المقاتلتين الروسيتين صدمت مروحة الطائرة إم كيو -9، مما جعل القوات الأميركية تضطر إلى إسقاط الأخيرة في المياه الدولية".

وتابع: "الحادث يدل على نقص الكفاءة بالإضافة إلى كونه غير آمن وغير مهني".

من جهته، قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إنه جرى إطلاع الرئيس الأميركي جو بايدن على تفاصيل الحادث.

وأضاف: "حادث الطائرة بدون طيار كان غير آمن وغير احترافي ومتهورا".

وفي أعقاب ذلك، أعلنت واشنطن استدعاء السفير الروسي، حيث قالت الخارجية الأميركية إنه من المتوقع أن يلتقي السفير الروسي مع كبار المسؤولين الأمريكيين مساء اليوم.