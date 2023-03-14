نجح روبرت كيوساكي الخبير في "وول ستريت"، شارع المال والأعمال بمدينة نيويورك عام 2008 في توقع انهيار بنك "ليمان براذرز"، وهو ما قاد إلى أزمة مالية طاحنة حينها. ومع انهيار بنكي سيليكون فالي وسيغنشر الأميركيين، توقع كيوساكي أن يمتد الانهيار إلى واحد من أكبر البنوك الأوروبية.