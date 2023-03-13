ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن بريغوجين قوله، إن القوات الأوكرانية "تجلب إمدادات لا نهاية لها"، موضحا: "الوضع في باخموت صعب، صعب للغاية، العدو يقاتل في كل متر وكلما اقتربنا من وسط المدينة زادت صعوبة المعارك".

واستطرد: "كلما زاد عدد المدفعية علينا، زاد عدد الدبابات. لكننا نتحرك قدما وسنواصل المضي قدما ولن نتراجع عن مجد الأسلحة الروسية".

وتواصلت معركة باخموت في مقاطعة دونيتسك طيلة أشهر، فيما قرر الجيش الأوكراني أن يواصل القتال رغم توالي مؤشرات لا تصب في صالحه على الميدان، بحسب مجلة "نيوزويك" الأميركية.

والسبت، أكد الجيش الأوكراني أن القوات الروسية لم توقف هجماتها في باخموت، بينما قال معهد دراسات الحرب الذي يتخذ من واشنطن مقرا له أن الجيش الروسي يحرز المكاسب بشكل تدريجي في باخموت.

وتتحدث تقارير غربية عن تسجيل خسائر فادحة وسط الجيش الروسي ومجموعة "فاغنر"، خلال المعارك التي تحاول السيطرة على باخموت.