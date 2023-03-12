وكانت إيران أعلنت أنها توصلت مع الولايات المتحدة إلى اتفاق مبدئي لتبادل السجناء، حسبما أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان للتلفزيون الحكومي، الأحد.

وأعرب عبد اللهيان عن أمله أن يسفر الاتفاق عن عملية لتبادل السجناء قريبا.

إلا أن مسؤولا في البيت الأبيض نفى التصريحات الإيرانية، وقال إن "الولايات المتحدة ملتزمة بتأمين الإفراج عن الأميركيين المحتجزين في إيران".

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن "ادعاءات المسؤولين الإيرانيين بأننا توصلنا إلى اتفاق للإفراج عن المواطنين الأميركيين المحتجزين خطأ من قبل إيران، كاذبة".

وأضاف المتحدث: "لسوء الحظ لن يتردد المسؤولون الإيرانيون في اختلاق الأمور، وستؤدي المزاعم القاسية الأخيرة إلى مزيد من الحزن لعائلات سياماك نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز"، في إشارة إلى 3 إيرانيين أميركيين مزدوجي الجنسية محتجزين في إيران.