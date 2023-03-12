وكان بنس في مبنى الكونغرس (الكابيتول) عندما اقتحم الآلاف من أنصار ترامب المبنى في محاولة لمنع الكونغرس من التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 والتي خسرها ترامب أمام جو بايدن.

ونظرا لأن نائب الرئيس يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس مجلس الشيوخ فقد كان بنس يترأس مهمة التصديق على أصوات المجمع الانتخابي لاختيار الرئيس ونائبه.

وخلال الهجوم على الكونغرس، أرسل ترامب عدة تغريدات دعا في إحداها الجمهوريين إلى "القتال"، وزعم في الأخرى حدوث تزوير في الأصوات، وانتقد ترامب أيضا بنس لتصديقه على النتائج.

وقال بنس للصحفيين، خلال مناسبة سنوية أقيمت في واشنطن العاصمة: "كان الرئيس ترامب مخطئا".

وأضاف: "لم يكن لي الحق في تغيير النتائج، لقد تسببت كلماته غير المسؤولة في تعرض عائلتي وكل شخص في الكابيتول للخطر في ذلك اليوم، وأنا أعلم أن التاريخ سيحاسب دونالد ترامب".

وخلال الهجوم، قامت سلطات إنفاذ القانون بنقل بنس إلى مكان آمن. ويفكر بنس حاليا في التنافس لنيل ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل.