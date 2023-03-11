حصل لي تشيانغ على تأييد 2936 صوتا مقابل 3 أصوات وامتناع 8 عن التصويت.

وسيحل لي تشيانغ، الرئيس السابق للحزب الشيوعي في شنغهاي، محل لي كه تشيانغ الذي سيتقاعد خلال جلسة المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (الهيئة التشريعية الوطنية الصينية) التي تنتهي، الإثنين، بعد أن أمضى فترتين مدة كل منهما 5 سنوات.

من هو لي تشيانغ؟