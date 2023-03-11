وتقف مجموعة "فاغنر" في الخطوط الأمامية للقتال الهادف للسيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية.

واعترف رئيس المجموعة يفغيني بريغوجين بنفسه أن العديد من مقاتليه لقوا حتفهم هناك.

وفي تغيير لتكتيكاته، اتجه بريغوجين مؤخرا إلى فتح مراكز في صالات رياضية لجذب مجنّدين محتملين.

وقال بريغوجين الجمعة في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي "في 42 مدينة في الاتحاد الروسي، فُتحت مراكز تجنيد لصالح فاغنر. ويأتي مقاتلون جدد إلى هناك، سيرافقوننا للدفاع عن بلادهم وعائلاتهم".

وأُرفقت رسالته بقائمة من مراكز التجنيد هذه، وبدا أن غالبيتها افتُتحت في صالات رياضية وفي نوادٍ للفنون القتالية.

ولم يحدّد بريغوجين عدد المقاتلين الذين ينوي تجنيدهم من خلال هذه المراكز، ولا في أيّ مدة زمنية.

توتر وخسائر