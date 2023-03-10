وافادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية KCNA في تقرير باللغة الإنجليزية، أن الزعيم وجه ميدانيا "وحدة مدفعية هواسونغ المكلفة بمهمة عملياتية للجيش الشعبي الكوري على الجبهة الغربية في 9 مارس وحضر تدريبات هجومية".

وأضافت الوكالة أن "الزعيم" شدد على ضرورة البقاء في حالة يقظة دائما لجميع أنواع التحركات المحمومة للاستعداد للحرب التي يقوم بها العدو مؤخرا والحفاظ على القدرة القوية والتدرب عليها بثبات للاستجابة على نحو ساحق لهذه التحركات واحتوائها في كل الأوقات من أجل ردع شامل لخطر اشتباكات عسكرية في شبه الجزيرة الكورية"، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

كما قام كيم جونغ أون "بالوقوف على الموقف الفعلي للاستجابة الحربية للسرية الثامنة للهجوم بالذخيرة الحية التابعة للوحدة المكلفة بضرب مطار عمليات العدو في اتجاه الجبهة الغربية"، وفقا ليونهاب.

وبحسب الوكالة، فإن إجراء تدريب "ردع الحرب" و"أخذ زمام المبادرة في الحرب"، يتمان من خلال تكثيف تدريبات المحاكاة المختلفة لحرب حقيقية بشكل مطرد وبطريقة متنوعة في مواقف مختلفة".

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن ابنة كيم جونغ أون "المحبوبة"، كيم جو-إيه، حضرت أيضا التوجيه الميداني.

يشار إلى أن كوريا الشمالية أطلقت الخميس صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الأصفر من مدينة نامفو الساحلية الغربية، بحسب يونهاب.

ويأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه الحلفاء لبدء "مناورة درع الحرية"، المقرر إجراؤها من يوم الاثنين حتى 23 مارس.

ومن المقرر أن تستمر المناورات بالتزامن مع المناورات الميدانية واسعة النطاق، والتي تسمى "درع المحارب".