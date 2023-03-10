وقالت الشرطة عبر تويتر "تشير المؤشرات الأولية إلى إطلاق أعيرة نارية في كنيسة في شارع ديلبوغي بمنطقة غروسبورستيل. أصيب عدة أشخاص بجروح خطيرة بعضها قاتل".

وأضافت شرطة هامبورغ "يوجد عدد كبير من قوات الأمن في المكان"، مرجّحةً أن يكون منفّذ العمليّة قد قُتل.

لم تذكر الشرطة حصيلة دقيقة للقتلى لكن وسائل إعلام ألمانية قالت إن ستة أشخاص لقوا حتفهم.

من جهتها، أوردت صحيفة بيلد اليومية الشعبية أن إطلاق النار وقع "في كنيسة شهود يهوه" بشمال المدينة.

وقال المكتب الفدرالي للحماية المدنية "حوالى التاسعة مساء، أطلق شخص أو أكثر مجهولين النار على أشخاص في كنيسة".

وبحسب عدد من وسائل الإعلام، فقد تم تحذير سكان المدينة من "تهديد شديد" عبر تطبيق الإنذار من الكوارث، ودعتهم الشرطة إلى تجنب المنطقة المعنية.

وجاء في الإنذار "احتموا على الفور في مبنى". كما أوصى السكان باستعمال "الهاتف فقط في حالة الطوارئ القصوى، حتى لا يُثقل كاهل الخطوط".

