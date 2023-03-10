وقال نتنياهو: "كان هناك هجوم خطير جدا في تل أبيب، وهو هجوم إرهابي. أريد أن أرسل تمنيات الشفاء العاجل للمصابين. إننا نعزز عمل قوات الشرطة ضد الإرهابيين، وأنا متأكد من أن هذه الأعمال لن تضعف عزمنا على بناء بلدنا وزرع جذورنا في بلادنا".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الوفد المرافق لنتنياهو في روما "يفكر في إلغاء الزيارة" على أثر الهجوم.

من جانبه، دعا عمدة تل أبيب، رون هولداي، إلى "وقف التظاهرات" في إسرائيل. وقال: "هذا هجوم إرهابي. أحد الإرهابيين تم تحييده أو القضاء عليه. أطلب من جميع المتظاهرين وقف التظاهرات والعودة إلى ديارهم"، وفق صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وكانت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، قد قالت إن 3 أشخاص أصيبوا في إطلاق نار في تل أبيب، الخميس، ويتلقون العلاج على أيدي خدمات الطوارئ"، فيما أظهرت لقطات تلفزيونية أعدادا كبيرة من أفراد الشرطة والمسعفين في الموقع.

وأفاد مراسلنا بوقوع الهجوم قرب مقهى بشارع ديزنغوف في تل أبيب.

وأعلنت الشرطة أنها "حيَّدت" مطلق النار، مشيرة إلى أن الحادث قد يكون ناجما عن "عملية إرهابية"، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "الشرطة تلاحق مشتبها ثان في عملية إطلاق النار".

وأصدرت الشرطة تعليمات للمواطنين الإسرائيليين بعدم الاقتراب من موقع إطلاق النار .

وجاء الحادث في يوم شهد احتجاجات واسعة النطاق على خطة الحكومة الإسرائيلية لإصلاح النظام القضائي، وتصاعدا للتوتر بالضفة الغربية.

كما جاء أيضا بعد ساعات من قتل الجيش الاسرائيلي 3 فلسطينيين- قال إنهم مسلحون- في الضفة الغربية.