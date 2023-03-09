قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في إطلاق نار في تل أبيب اليوم الخميس ويتلقون العلاج على أيدي خدمات الطوارئ، فيما أظهرت لقطات تلفزيونية أعدادا كبيرة من أفراد الشرطة والمسعفين في الموقع.