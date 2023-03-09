قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في إطلاق نار في تل أبيب اليوم الخميس ويتلقون العلاج على أيدي خدمات الطوارئ، فيما أظهرت لقطات تلفزيونية أعدادا كبيرة من أفراد الشرطة والمسعفين في الموقع.
- أفاد مراسلنا بوقوع الحادث قرب مقهى بشارع ديزنغوف في تل أبيب.
- أعلنت الشرطة أنها "حيَّدت" مطلق النار، مشيرة إلى أن الحادث قد يكون ناجما عن "عملية إرهابية".
- أصدرت الشرطة تعليمات للمواطنين الإسرائيليين بعدم الاقتراب من موقع إطلاق النار .
- جاء الحادث في يوم شهد احتجاجات واسعة النطاق على خطة الحكومة الإسرائيلية لإصلاح النظام القضائي وتصاعدا للتوتر بالضفة الغربية.
- كما جاء ايضا بعد ساعات من قتل الجيش الاسرائيلي ثلاثة فلسطينيين- قال انهم مسلحون- في الضفة الغربية.
- وفي تسجيل مصور لهواة من تل أبيب يسمع طلق ناري متكرر، فيما يهرع عشرات من رجال الشرطة إلى المنطقة.