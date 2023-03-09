وأضاف أوستن في مؤتمر صحفي مشترك مع غالانت أنه أجرى مناقشة صريحة مع زعماء وقادة إسرائيل بشأن الحاجة إلى خفض التوتر مع الفلسطينيين.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن التهديد النووي الإيراني يتطلب من ا الاستعداد لكل مسارات العمل.

وأضاف أنه "من واجبنا هو اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع تسلح إيران النووي".

وقال مسؤول دفاعي أميركي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الأمر، "الوزير أوستن قادر تماما على إجراء محادث اتحول القضيتين (الضفة الغربية وإيران)".

وأشار المسؤول إلى أن انشغال إسرائيل بالضفة الغربية "ينتقص من قدرتنا على التركيز على التهديد الاستراتيجي الحالي، وهو التقدم النووي الخطير لإيران واستمرار السياسة العدوانية إقليميا ودوليا".

ونقلت رويترز عن المسؤول الأميركي "أوستن ملتزم بأمن إسرائيل، لكن من السبل الرئيسية التي يمكننا من خلالها العمل معا وتعزيز تلك العلاقة هي أننا بلدان ديمقراطيان بينهما قيم مشتركة"، مضيفا أنهذه القيم تشمل الحق في الاحتجاج.