تفصيلا، قال الجيش الأوكراني إنه تمكن من إسقاط 34 صاروخا من أصل 81 صاروخا أطلقتها القوات الروسية اليوم الخميس.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت وابلا كثيفا من الصواريخ على مدن في جميع أنحاء أوكرانيا في وقت مبكر من اليوم الخميس، مستهدفة منشآت البنية التحتية للطاقة في أول هجوم بهذا الحجم في 3 أسابيع.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن مبان سكنية تعرضت للقصف، مشيرين إلى مقتل 4 أشخاص في القصف الذي استهدف مدينة لفيف الواقعة غربي أوكرانيا.

وكانت صافرات الإنذار دوت في كافة أرجاء أوكرانيا من الغارات الجوية لساعات، بما في ذلك العاصمة كييف، التي ذكرت مصادر أن 40% من سكان كييف باتوا من دون كهرباء بعد الغارات الروسية.

كذلك قالت شركة إنرجواتوم الأوكرانية الحكومية، في بيان اليوم الخميس، إن محطة زابوريجيا للطاقة النووية الخاضعة للسيطرة الروسية انقطعت عنها إمدادات الطاقة الكهربائية بسبب هجوم صاروخي روسي.

وأوضحت إنرجواتوم أن العمل توقف في المفاعلين الخامس والسادس، ويتم توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المحطة من خلال 18 مولدا تعمل بالديزل وبها وقود يكفي لعشرة أيام.

القصف على كييف وخاركيف وأوديسا

لم يتضح على الفور عدد الصواريخ التي أصابت أهدافا في العاصمة كييف، أو ما إذا كانت الأصوات هي لصواريخ اعترضتها أنظمة دفاعية تم تفعيلها في مناطق متعددة من البلاد.

وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إنه تم الإبلاغ عن انفجارات في منطقة هولوسيفسكي بالمدينة وأن خدمات الطوارئ تتجه إلى هناك.

وفي شرق أوكرانيا، قصف 15 صاروخا مدينة خاركيف والمنطقة الشمالية الشرقية البعيدة، وأصابت مبان سكنية، بحسب حاكم منطقة خاركيف أوليه سينيهوبوف.

ووعد بالكشف عن مزيد من التفاصيل حول حجم الأضرار أو أي خسائر في الأرواح في ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

قال سينيهوبوف في منشور على تلغرام "عادت أهداف البنية التحتية الحيوية مرة أخرى في مرمى المحتلين".

من جانبه ذكر عمدة خاركيف، إيهور تيريكوف، على تلغرام أنه كانت هناك "مشاكل مع الكهرباء" في بعض أجزاء المدينة.

كما أفاد حاكم منطقة أوديسا جنوب البلاد، ماكسيم مارشينكو، بضربات على المنطقة، قائلا إن منشآت الطاقة والمباني السكنية تعرضت للقصف.

كتب مارشينكو عبر تطبيق تلغرام "الموجة الثانية متوقعة الآن، لذا أطلب من سكان المنطقة البقاء في الملاجئ".

أبلغت السكك الحديد الأوكرانية عن انقطاع التيار الكهربائي في مناطق معينة. وتأخرت خمسة قطارات لأكثر من ساعة، و10 قطارات أكثر من 30 دقيقة.

قصف على مدن أوكرانية أخرى

ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أن الانفجارات الناجمة عن القصف الكثيف استهدف إلى جانب كييف وخاركيف وأوديسا مدن ومقاطعات: