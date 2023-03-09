فقد أعلن رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو أن انفجارات دوت في كييف، صباح اليوم الخميس، بعدما استهدفت ضربات روسية مكثّفة أنحاء واسعة من أوكرانيا.

وقال كليتشكو عبر مواقع التواصل الاجتماعي "انفجارات في حيّ هولوسييفسكي بالعاصمة. كلّ الأجهزة في طريقها إلى المكان" الواقع في جنوب المدينة.

وقال حاكم أوديسا ماكسيم مارتشينكو، على تلغرام، إن هجوما صاروخيا أصاب منشأة للطاقة في المدينة الساحلية، مما أدى إلى قطع التيار الكهربائي، كما أصيبت مناطق سكنية، لكن لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

من جهته، قال حاكم منطقة خاركيف أوليه سينيهوبوف إن المدينة والمنطقة تعرضا لخمسة عشر ضربة جوية شملت البنية التحتية.

ووردت أنباء عن ضربات أخرى في مدينة دنيبرو بوسط البلاد ومناطق في جميع أنحاء البلاد، وفقا لرويترز.

وقال الجيش الأوكراني، في وقت متأخر أمس الأربعاء، إنه تمكن من صد الهجمات الروسية المكثفة على مدينة باخموت على الرغم من إعلان روسيا أنها سيطرت على النصف الشرقي منها.

وبصفتها واحدة من أكثر المعارك دموية في ساحة الحرب المستمرة منذ عام، ظل المدافعون الأوكرانيون، الذين بدا أنهم يستعدون الأسبوع الماضي لانسحاب تكتيكي من باخموت، صامدين أمس الأربعاء.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على فيسبوك إن "العدو واصل هجماته ولم يظهر أي مؤشر على وقف اقتحام مدينة باخموت". وأضافت "صد مدافعونا الهجمات على باخموت والمناطق المجاورة".

ويتحدث القادة العسكريون والسياسيون الأوكرانيون الآن عن التمسك بالمواقع وإسقاط أكبر عدد ممكن من الضحايا الروس لتقويض قدرتهم القتالية.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في خطابه المصور الليلي عن معركة باخموت ومنطقة دونباس المحيطة "هذه هي أولويتنا الأولى".

وقال يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة فاغنر الروسية الأمنية الخاصة، إن مقاتليه استولوا على الجزء الشرقي من باخموت.

وإن صح ذلك، فسوف تسيطر القوات الروسية على ما يقرب من نصف المدينة في سعيها الشاق لتحقيق أول انتصار كبير لها منذ عدة أشهر.

وذكر بريغوجن على تطبيق تلغرام "كل شيء شرق نهر باخموتكا تحت سيطرة فاغنر تماما".

ويقسم النهر باخموت، الواقعة شمال شرقي مقاطعة دونيتسك، ويقع وسط المدينة على الجانب الغربي من النهر.

وذكرت روسيا أنها ضمت ما يقرب من 20 بالمئة من أراضي أوكرانيا، وتقول إن السيطرة على باخموت ستكون خطوة نحو السيطرة على منطقة دونباس الصناعية بأكملها على حدودها.