وأكدت الدول الثلاث في بيان "سيحاسبون إيران إذا لم تنفذ الإجراءات المتفق عليها مع الوكالة الدولية للطاقة كاملة".

ووصف البيان الثلاثي البرنامج النووي الإيراني بالمهدد الواضح للمنطقة والعالم. وأنه "يفتقر إلى مبررات مدنية".

وأكد البيان اعتراف إيران بوجود يورانيوم مخصب بنسبة 84 في المئة، لافتا إلى أنه "لا يوجد تبرير مدني لتخصيب إيران اليورانيوم بمستوى 84 في المئة، لم نقتنع بتفسيرات إيران عن اليورانيوم المخصب بهذه النسبة العالية".

وأعربت البيان الثلاثي عن قلت الدول الثلاث بشأن إعلان إيران تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي في محطة فرد.

ونوه البيان الأوروبي بأن إيران اختارت التصعيد النووي بدلا من العودة للاتفاق.

أضاف البيان الفرنسي الألماني البريطاني: "نعتبر تخصيب إيران اليورانيوم بنسب متقدمة تصعيدا خطيرا جدا"، مشيرا إلى أن إيران تقترب بشكل خطير من السلاح النووي.

وأوضح البيان قلق الدول الثلاثة بشأن إعلان إيران تركيب مزيد من أجهزة الطرد المركزي في محطة فردو، لافتا إلى أن طهران قوضت مزاعمها بشأن سلمية برنامجها النووي.