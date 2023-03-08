وأظهر بث تلفزيوني أحد المتظاهرين المعارضين لمشروع القانون الذي يعتبرونه أداة لترهيب وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وهو يلقي قنبلة مولوتوف باتجاه عناصر من شرطة مكافحة الشغب.

وجاءت التظاهرات عقب مصادقة أولية للنواب الجورجيين في وقت سابق الثلاثاء على مشروع القانون.

وعبرت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي عن دعمها للمتظاهرين وتعهدت رفض القانون.

وقالت في فيديو من الولايات المتحدة حيث تجري زيارة "أقف معكم لأنكم تمثلون اليوم جورجيا الحرة التي ترى مستقبلها في أوروبا ولن تسمح لأحد بسرقة هذا المستقبل".

واعتبرت السفارة الأميركية في جورجيا التشريع "مستلهما من الكرملين" وقالت إنه يناقض رغبة جورجيا بالانضمام للاتحاد الأوروبي.

وقالت السفارة في بيان "اليوم يوم أسود للديموقراطية في جورجيا" مضيفة إن التشريع يثير تساؤلات بشأن "التزام الحزب الحاكم بالتكامل الأوروبي-الأطلسي".