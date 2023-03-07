ونشر هوغربيتس تغريدة على حسابه في "تويتر"، يوم الإثنين، افتتحها بالقول: "لماذا نتحدث دائما عن الاحتمال بدلا من اليقين؟".

وأضاف خبير الزلازل موضحا: "لأنه لا يمكن التنبؤ بالطبيعة بدقة 100 في المئة".

وتابع: "في 4 مارس، شهدنا بالفعل أقوى زلزال منذ أربعة أسابيع، ولحسن الحظ لم تقع إصابات".

واختتم تغريدته بتوقع مخيف قائلا: "هناك احتمال أكبر بتكرار الأمر في 7 مارس، لا أكثر ولا أقل".

ولم يكشف هوغربيتس في تغريدته عن المكان المتوقع لحدوث مثل هذا الزلزال.

جدير بالذكر أن هوغربيتس اشتهر بشكل كبير بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير الماضي، حيث كان قد نشر تحذيرا بوقوع الهزة الأرضية قبل 3 أيام من حدوثها.