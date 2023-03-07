وقبل يومين من "اليوم العالمي للمرأة" قال غوتيريش في افتتاح أعمال الدورة السابعة والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة: "في إطار هذه الظروف يبتعد تحقيق المساواة بين الجنسين أكثر وأكثر"، مشيرا إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تتوقّع أن تتحقق هذه المساواة "بعد 300 عام إذا استمرت الوتيرة الحالية"، وفق ما نقل عنه موقع الأمم المتحدة.

وشدّد غوتيريش على أن "التقدم الذي تحقق خلال عقود يتلاشى أمام أعيننا"، وقال "في الكثير من الأماكن، تتراجع حقوق النساء الجنسية والإنجابية. في بعض الدول، تتعرض الفتيات الملتحقات بالمدارس للاختطاف والاعتداء. في دول أخرى، تقع النساء الضعيفات فريسة للشرطة التي أقسمت على حمايتهن".

وندّد الأمين العام للأمم المتحدة بنظام قائم منذ عقود على "الذكورية والتمييز والنمطية" في قطاعي "العلوم والتكنولوجيا" حيث لا تشكّل النساء سوى "ثلاثة بالمئة من الحائزين على جائزة نوبل".

وحيّا الأمين العام الباحثتين الفرنسية "إيمانويل شاربانتييه والأميركية جينيفر دودنا اللتين شكّلتا أول فريق نسائي يفوز بجائزة نوبل للعلوم قبل ثلاث سنوات"، في إشارة إلى فوزهما بنوبل الكيمياء في العام 2020.

وأشار غوتيريش إلى أن "فرقا مؤلفة من رجال أحرزت الجائزة 172 مرة".

ودعا في ختام كلمته إلى وجوب التصدي للنظام الذكوري قائلا "أنا هنا لأؤكد بقوة ووضوح أن الأمم المتحدة تقف في كل مكان إلى جانب النساء والفتيات".